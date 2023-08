Entrada azeda do campeão na Liga. O Benfica perdeu no terreno do Boavista depois de de ter estado a vencer por duas vezes. A expulsão de Musa no início do segundo tempo condicionou a exibição da equipa de Roger Schmidt.



Musa e Jurásek foram as novidades no onze face à equipa que conquistou na passada semana a Supertaça.









Ver comentários