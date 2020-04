Campeão mundial inglês Norman Hunter morre aos 76 anos com coronavírus

O ex-futebolista internacional inglês Norman Hunter, jogador da seleção campeã mundial em 1966, morreu esta sexta-feira aos 76 anos, depois de ter sido diagnosticado com a covid-19, informou o Leeds United.

"O Leeds United está devastado depois de tomar conhecimento da morte de Norman Hunter, aos 76 anos. Norman deu entrada na última semana no hospital, com o diagnóstico da covid-19, e, apesar de lutar e dos esforços do serviço de saúde, morreu hoje de manhã", refere o clube.

O defesa fez quase toda a sua carreira no Leeds United, onde esteve durante 14 épocas, e foi duas vezes campeão inglês pelo clube, em 1969 e 1974, antes ainda de representar o Bristol e o Barnsley.

Na seleção foi 28 vezes internacional e fez parte do grupo orientado por Alf Ramsey no Mundial de 1966, onde a Inglaterra eliminou Portugal nas meias-finais e venceu, a jogar em casa, a Alemanha na final, conquistando o seu único título mundial.

A nível global, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 145 mil mortos e infetou mais de 2,1 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 465 mil doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

O Reino Unido regista 13.729 mortos e 103.093 casos confirmados da doença.