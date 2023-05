Campeão nasce 9 meses depois

Foram nove meses de gestação com o tão ansiado final a chegar este sábado para os adeptos benfiquistas. O Benfica sagrou-se campeão nacional na última jornada, depois de ter liderado a Liga desde o primeiro jogo, no início de agosto de 2022.



O vulcão da Luz entrou em erupção para dar o impulso final à equipa de Roger Schmidt. O alemão apostou no regresso de Florentino ao miolo e deixou o criativo Neres no banco. Na defesa Morato assumiu o lugar do castigado António Silva.







A posse de bola acentuou-se após o 1-0, mas isso acabou por não se traduzir em situações de perigo. O Santa Clara, com o destino definido, começou a subir e foi precisamente num desses momentos em que estava na área encarnada que surgiu o segundo golo do Benfica, numa imagem de marca da equipa. Grimaldo recupera e dá para Rafa que depois entrega para João Mário. O médio galga metros e volta a combinar com Rafa que acompanhou de perto o seu colega de equipa quase de uma área à outra. Em posição frontal o avançado rematou e beneficiou do desvio de Ítalo. Estava feito o 2-0 e houve mais tranquilidade entre os jogadores do Benfica.



Como se costuma dizer no futebol, o campeão merece sempre. Mas uma equipa que lidera desde a primeira jornada e termina com o melhor ataque e a melhor defesa merece fazer a festa após uma longa maratona.



Positivo

Dupla volta a ser decisiva

Gonçalo Ramos e Rafa são sem dúvida alguma duas das estrelas maiores da conquista do campeonato. Jogadores que, apesar de alguns apagões na época, foram sempre decisivos. Este sábado, o Benfica precisava de ser competente e eficaz. Ramos e Rafa contribuíram para a festa.



Negativo

Grimaldo não merecia

Grimaldo escolheu jogar noutro clube na próxima época. Está no seu direito e, por isso, não merecia os assobios que ouviu quando se preparava para bater o penálti. O espanhol, que fez a sua melhor temporada de águia ao peito, marcou e emocionou-se. Merecia aplausos.



Sem falhas nem casos

Muitas vezes criticado por algumas decisões que tomou, Rui Costa teve este sábado um final de Liga muito tranquilo. No lance do penálti era difícil ver a mão de Ítalo, mas o VAR Tiago Martins ajudou o portuense a corrigir. Auxiliares quase sempre acertados nos lances de fora de jogo.