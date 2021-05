Campeão Sporting de Pote cheio

O Sporting fechou com chave de ouro a Liga, quebrando o jejum de 19 anos de títulos. Goleou o Marítimo, por 5-1, e ainda viu Pedro Gonçalves ser coroado como melhor marcador ao fazer um hat-trick. Um Pote cheio com 23 golos.





A equipa do Sporting galvanizou-se e manteve pressão no último reduto insular. Jovane Cabral com uma arrancada ofereceu numa bandeja o primeiro golo a Pedro Gonçalves, estavam decorridos sete minutos. Tinha começado a caça ao golo para Pote.





E tudo corria bem aos leões e a Pote. Depois, foi Daniel Bragança quem rematou forte ao poste, com a bola a sobrar para Pedro Gonçalves, que, isolado, empurrou para o 2-0.





A desorientação dos insulares era tal que, na reposição de bola ao centro, um atraso de Karo passou pelo guarda-redes Charles e a bola entrou. O domínio leonino era intenso e Paulinho ainda desperdiçou várias ocasiões.





Na etapa complementar, Pote fez o hat-trick que lhe permitiu superar Seferovic, após mais uma assistência de Jovane.





Havia mais Sporting e dava para tudo, até para fazer de André Paulo e Tomás Silva campeões. Mas foi Plata quem fechou o resultado com chave de ouro, ao fazer um chapéu a Charles. O golo de Beltrame ajudou a atenuar o desaire insular.



EM DESTAQUE



Pote foi a figura de um jogo de sonho. Fez o seu primeiro hat-trick e tornou-se no melhor marcador da Liga, mas teve uma equipa a trabalhar para ele. Jovane encheu o campo com duas assistências. Coates assumiu-se como o líder da defesa e Paulinho continuou a criar situações de golo e a... falhá-las. Destaque ainda para o golão de Plata, que aproveitou um mau alívio de Charles e fez um chapéu... de ouro.



Análise

+Hat-trick de Pote

Pedro Gonçalves, conhecido como Pote, fez esta quarta-feira três golos que o catapultaram e consagraram como melhor marcador da Liga, com 23 golos. Num duelo taco a taco com Seferovic, não tremeu com o bis do suíço e fez o seu primeiro... hat-trick.



-Entrada do Marítimo

Sem nada a ganhar e com a manutenção garantida, os Insulares entraram displicentes e nunca se encontraram no jogo. O autogolo de Lucas Áfrico (3-0) é o símbolo máximo de uma equipa desconcentrada e para quem este jogo foi um grande... frete.



Golo bem anulado

O juiz Gustavo Correia teve uma arbitragem tranquila e positiva num jogo de sentido único. Cumpriu no capítulo disciplinar, apesar de existirem muitas faltas. Bem ao anular um golo a Alipour por este se encontrar em fora de jogo.