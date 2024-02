Candidatura de Nuno Lobo reúne para pedir adiamento das eleições do FC Porto

A candidatura de Nuno Lobo deseja reunir com urgência para solicitar o adiamento das eleições dos órgãos sociais do FC Porto, anunciou esta quinta-feira um dos dois atuais concorrentes assumidos à presidência do vice-campeão nacional de futebol.

"A nossa candidatura reunirá com urgência de forma a sugerir ao presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG), Lourenço Pinto, face à instabilidade causada interna (equipas em competição) e externamente (associados), o adiamento das eleições para uma data a combinar com as candidaturas", disse o empresário, numa nota enviada à agência Lusa.

Na quarta-feira, a PSP deteve 12 pessoas - incluindo dois funcionários do FC Porto e o líder da claque Super Dragões, Fernando Madureira -, no âmbito de uma operação que investiga os incidentes observados na última Assembleia Geral extraordinária do clube.