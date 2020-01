Canelas instaura processo disciplinar a jogador que deu soco em adversário

A direção do Canelas 2010 decidiu "instaurar um processo disciplinar" a Vítor Fonseca, jogador da equipa de Vila Nova de Gaia que, foi expulso e ainda agarrou o guarda-redes da própria equipa pelo 'colarinho' durante o encontro diante do Felgueiras 1932, relativo ao Campeonato de Portugal.A decisão do clube, tomada em reunião de direção, foi tornada pública esta quarta-feira, através das redes sociais."O C. F. Canelas 2010, após reunião da Direção, deliberou o seguinte:- O C. F. Canelas 2010 lamenta e repudia o comportamento do nosso atleta e condena qualquer ato de violência no desporto, independentemente dos intervenientes.- Instaurar um processo disciplinar ao atleta Vítor Emanuel Gonçalves da Fonseca, independentemente de qualquer castigo que venha a ser aplicado nas instâncias desportivas.Pela Direção do C.F. Canelas 2010"