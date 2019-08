La banderole à l'origine de l'interruption de Metz-PSG est une référence à la chanson "Balance ton quoi" d'Angèle. pic.twitter.com/n0irhunfm0 — Actu Foot (@ActuFoot_) August 30, 2019

O jogo da Primeira Liga francesa entre PSG e Metz foi interrompido durante vários minutos depois de terem sido ouvidos cânticos e erguidas frases com mensagens homofóbicas.Depois do incidente no jogo entre Nice e Marselha, em que várias frases e cânticos homofóbicos suspenderam a partida, o encontro entre PSG e Metz também ficou manchado por ações impróprias dos adeptos.O árbitro mandou todos os jogadores recolherem aos balneários e a partida esteve interrompida durante cerca de dez minutos.A Liga exige que os árbitros suspendam os jogos no momento em que sejam ouvidos cânticos racistas ou homofóbicos.