O Sp. Braga venceu este domingo o Gil Vicente (1-0) e com esse resultado mantém-se a dois pontos do FC Porto, além de encurtar para seis a desvantagem para a liderança, ocupada pelo Benfica, que ainda vai visitar.









O dérbi minhoto foi extremamente competitivo e teve dois golos anulados logo nos minutos iniciais, um a Abel Ruiz e outro a Fran Navarro. Paulatinamente, o Sp. Braga foi tomando conta do jogo, viu Andrew negar o golo a Abel Ruiz, mas, à meia hora, surgiu a vantagem, através de um excelente momento de entendimento entre Ricardo Horta e Bruma, com o capitão a fazer o 1-0. Os arsenalistas cresceram e antes do intervalo estiveram perto de ampliar por André Horta, Bruma e Ricardo Horta. De permeio, o VAR anulou um golo a Iuri Medeiros. O Gil Vicente saía vivo para o descanso...

O 2.º tempo abriu com Fran Navarro a ameaçar o empate, mas no vaivém de emoções Abel Ruiz roçou o 2-0 e aos 63’ foi Andrew, com uma defesa de excelência, a negar o golo ao recém-entrado Banza. Aos 85’, quando o jogo parecia estar adormecido, o Gil Vicente chegou ao empate pelo inevitável Fran Navarro, assistido por Carraça, mas novamente por intervenção do VAR o golo foi anulado, traduzindo-se num alívio para os bracarenses.