Capitão da Lazio sofre aparatoso acidente contra elétrico em Roma

Ciro Immobile, o capitão da Lazio e avançado da seleção nacional de Itália, esteve envolvido num acidente de automóvel enquanto atravessava a Ponte Matteotti, em Roma, Itália.O alerta foi dado esta manhã de domingo, por volta das 8h30. O acidente envolveu oito pessoas, incluindo Ciro Immobile, as duas filhas e passageiros do elétrico que foram foram transportados para o hospital.O jogador, "um pouco dorido no braço", falou com a polícia, alegando que o elétrico tinha passado um sinal vermelho, informa o jornal Italy24.A Polícia e ambulância estiveram no local.A área foi isolada e as autoridades investigam as causas do acidente.