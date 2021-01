Capitão dá novo alento ao Portimonense com vitória frente ao Belenenses SAD

O Portimonense respira agora muito melhor ao sair da zona de despromoção da tabela classificativa após a vitória (1-0) frente a um Belenenses SAD que deu muito trabalho aos algarvios.O jogo começou equilibrado e, apesar de ativo, os primeiros remates não ofereceram perigo aos dois guarda-redes. Até ao minuto 17’. O Portimonense, que já começava a mostrar um maior ascendente ofensivo, conseguiu chegar ao golo inaugural através de um pontapé de canto: Willyan assiste de cabeça o capitão Dener, que recebe no peito e remata de primeira para o fundo da baliza, sem hipóteses para Kritciuk.Enquanto o jogo ofensivo do Belenenses continuava inofensivo (muito por culpa da defesa contrária bem organizada), os algarvios tiveram ainda uma grande oportunidade de dilatar o resultado antes do intervalo, com um cabeceamento de Bruno Moreira que acabou por ir ao poste. O Belenenses começou o segundo tempo a correr atrás do prejuízo, com um ataque muito mais organizado e rápido, em que se destacou um Miguel Cardoso incansável na procura do golo. A expulsão de Henrique (67’) serviu de tónico para os alvinegros, mas foi Afonso Sousa a levar perigo à baliza de Ricardo Ferreira com um remate ao poste aos 76’. No final, o algarvio Aylton ainda teve o golo nos pés, que Kritciuk evitou.