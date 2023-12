Capitão do Luton recebe alta hospitalar após implantação de desfibrilhador

O capitão do Luton, Tom Lockyer, viu ser-lhe implantado um desfibrilhador, após sofrer uma paragem cardíaca em campo, no sábado, tendo recebido alta hospitalar para se reabilitar em casa, informou esta quinta-feira o clube da Liga inglesa de futebol.

O internacional galês, de 29 anos, foi submetido a "um procedimento bem sucedido que ocorreu na terça-feira, no qual Tom instalou um CDI [desfibrilhador cardioversor implantável] para evitar uma repetição do incidente de sábado", lê-se no sítio oficial do clube.

O incidente ocorreu à passagem do minuto 58 do encontro entre o Luton e o Bournemouth, tendo a partida sido interrompida e posteriormente suspensa.

A Liga inglesa anunciou na quarta-feira que o jogo será repetido na íntegra e ambos os clubes disseram que este será remarcado para o final da temporada, com data ainda a definir.

"O clube, Tom e a família Lockyer gostariam de aproveitar esta oportunidade para repetir os nossos sinceros agradecimentos coletivos a todos no Bournemouth, aos seus adeptos, dirigentes do clube e especialmente à sua equipa médica e ao médio Philip Billing, que foi o primeiro a alcançar Tom em campo e pedir ajuda", acrescentou o Luton.

Esta foi a segunda ocasião que Lockyer desmaiou durante uma partida. A primeira vez ocorreu em maio, durante a final dos play-offs do Cahmpionship, o segundo escalão inglês, devido a uma arritmia cardíaca.

O próximo encontro do Luton é frente ao Newcastle, em casa, no sábado, tendo o clube inglês garantindo que Lockyer, embora ausente dos relvados por tempo ainda indeterminado, estará com a equipa e "a sua liderança continuará nos bastidores, onde a sua coragem inspirará os seus colegas de equipa e os adeptos a partir de sábado".