Capitão do Luton vai decidir futuro depois de sofrer paragem cardíaca em campo

O futebolista do Luton Tom Lockyer, que sofreu uma paragem cardíaca durante o jogo da Liga inglesa com o Bournemouth, em 16 de dezembro, anunciou este domingo que vai consultar especialistas para decidir o futuro.

O capitão do Luton, de 29 anos, viu ser-lhe implantado um desfibrilhador, após sofrer uma paragem cardíaca durante o jogo, que acabou por ser suspenso., tendo deixado o hospital depois de cinco dias internado.

"Farei tudo o que estiver ao meu alcance, de todas as formas possíveis, para ajudar a equipa. Resta saber até que ponto, pois tenho de me encontrar com especialistas no novo ano", afirmou internacional gâles, numa mensagem nas redes sociais.

Lockyer agradeceu ainda os "atos heroicos" de jogadores, 'staff', médicos e paramédicos, referindo que lhe salvaram a vida, e elogiou o apoio dos adeptos.

"Ver as faixas no relvado, ouvir o meu nome a ser cantado significou muito para mim e para a minha família", frisou, agradecendo também o apoio do clube.

Esta foi a segunda ocasião que Lockyer desmaiou durante uma partida. A primeira vez ocorreu em maio, durante a final dos play-offs do Championship, o segundo escalão inglês, devido a uma arritmia cardíaca.

O Luton está atualmente no 18.º lugar da Liga inglesa, com 15 pontos, em zona de despromoção.