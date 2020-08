Capitão do Manchester United de Bruno Fernandes detido na Grécia

O capitão do Manchester United, Harry Maguire, foi detido na ilha grega de Mykonos depois de se envolver em confrontos com turistas e polícia à porta de um bar.O jogador ter-se-á primeiro envolvido em desacatos com outros turistas britânicos antes da intervenção da polícia.O Manchester United já reagiu e diz que o jogador de 27 anos está a cooperar totalmente com as autoridades gregas.