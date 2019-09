Inadmissível este cartão vermelho, @SLBenfica , há que reagir fortemente a esta vergonha pic.twitter.com/WQqtY40Orj — António Franco (@antonio_franco_) September 10, 2019

Nas redes sociais, ganhou alguma expressão o lance que terminou com a expulsão de Henrique Sá, capitão dos iniciados do Benfica, no último jogo com o Belenenses, a 8 de setembro.Na altura – e mesmo vendo as imagens – é muito difícil entender o motivo do cartão vermelho direto ao jovem de 13 anos num lance de bola parada, mas o jornal Record sabe que o árbitro Fábio Varanda justificou a medida com o facto de ter entendido que Henrique Sá bateu, com o punho fechado, na zona do peito do seu adversário.Tudo aconteceu ao minuto 12 do jogo com os azuis, que a águia venceu por 2-0.