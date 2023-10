O capitão Pepe voltou a figurar, na segunda-feira, no boletim clínico do FC Porto, mas tudo aponta para o seu regresso à competição no jogo desta quarta-feira com o Antuérpia, na Bélgica, a contar para a Liga dos Campeões.



O retorno do internacional português, depois das dores que sentiu na perna direita que o afastaram dos últimos cinco jogos, continua a ser gerido com pinças.









