Pepe regressa esta segunda-feira à equipa do FC Porto. Depois de ter cumprido dois jogos de suspensão, o capitão está de volta para comandar as tropas portistas no jogo em casa do Rio Ave.



O experiente central de 40 anos falhou as duas primeiras jornadas devido ao castigo aplicado na Supertaça (derrota 0-2 com o Benfica).









