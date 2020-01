Cardiff abre processo judicial pela morte de Emiliano Sala

O clube de futebol Cardiff City abriu um processo judicial em França com o procurador de Nantes contra um indivíduo não identificado do clube francês. Segundo o jornal L'Équipe, esse 'indivíduo' será o dono e presidente do clube Waldemar Kita.



Esta nova queixa vem juntar-se a uma rede de várias acusações entre as duas partes enquanto o Cardiff City continua a recusar pagar o valor acordado, de 17 milhões de euros, referentes à transferência de Sala.







O escritório de advogados baseia a denúncia numa "série de elementos preocupantes" que responsabilizam o homem que reservou o voo de Emiliano Sala, Willie McKay, segundo o advogado Antoine Vey.



Em causa estarão pagamentos feitos ao longo das negociações e também a organização do voo fatal do atacante argentino e do piloto David Ibbotson.



Sala morreu tragicamente num acidente de avião em janeiro passado, quando estava a caminho da França para o País de Gales, antes de se mudar para o Cardiff.