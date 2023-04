Carlo Ancelotti: "O Benfica está melhor do que o Inter"

Carlo Ancelotti não tem dúvidas: o Benfica parte como favorito para os quartos-de-final da Liga dos Campeões frente ao Inter Milão. "No papel, o Benfica está melhor do que o Inter. Tem estado muito bem na Liga dos Campeões e também no campeonato. São uma equipa sólida", afirmou o técnico do Real Madrid, em declarações à Radio Anch'io Sport, da Radio Rai, alertando que os italianos podem olhar para a liga milionária como a tábua de salvação da temporada. "O Inter não é favorito, mas tem uma oportunidade de se redimir de uma época em que está aquém das expetativas internamente", acrescentou Ancelotti.Quanto ao embate italiano dos 'quartos' da Champions, o técnico, de 63 anos, não escondeu a preferência pelos rossoneri. "Neste tipo de partidas os jogadores podem sentir a pressão, mas vão estar altamente motivados e por isso não são precisos grandes discursos. A tónica das palavras tem de estar relacionado com a estratégia para o jogo. Se marquei um encontro com Maldini em Istambul? Expressei apenas o meu desejo em relação a uma equipa da qual gosto muito. A eliminatória entre Milan e Nápoles vai ser muito equilibrada. Seria bom encontrar o Milan em Istambul? Seria bom para as duas equipas, mas todos querem estar na Turquia", referiu numa alusão à final da Liga dos Campeões marcada para 10 de junho.