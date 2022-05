Carlos Carvalhal deixa o Sp. Braga após dois anos no comando técnico. A esse propósito, o clubes minhoto emitiu esta segunda-feira um comunicado a informar isso mesmo.



"Não obstante a vontade previamente transmitida a Carlos Carvalhal com vista à continuidade do trabalho desenvolvido, o treinador comunicou, esta segunda-feira, que pretende encerrar o ciclo no Sp. Braga e abraçar novos projetos desportivos", pode ler-se.

