O Atlético Mineiro ainda não desistiu de Jorge Jesus, mas já prepara alternativas. O portal Lance garante que Carlos Carvalhal é o plano B do campeão brasileiro caso falhe a contratação do ex-treinador do Benfica.Jesus só hoje começa a analisar a fundo o seu futuro profissional. O técnico, sabe o CM, está hesitante em aceitar o convite do Atlético Mineiro, pois o seu plano para treinar no Brasil passava pelo Flamengo ou pela seleção daquele país.