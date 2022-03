Se ultrapassar o Mónaco esta tarde, como os 2-0 da primeira mão indiciam, Carlos Carvalhal torna-se no terceiro treinador a levar o Sp. Braga aos quartos de final da Liga Europa (depois de Domingos Paciência em 2011 e Paulo Fonseca em 2016). Trata-se de uma marca que o técnico arsenalista espera atingir, embora realce que a questão pessoal é a menos relevante.









“Nós queremos muito seguir em frente nesta competição. Os jogadores estão motivados e todo o clube tem essa ambição. Tentaremos vencer este jogo, vamos entrar com esse objetivo, sabendo que o fundamental é passar a eliminatória”, afirmou esta quarta-feira o técnico arsenalista, minutos antes do treino de adaptação à luz e à relva do Estádio Luís II, em Monte Carlo.

No jogo de há oito dias, em Braga, os minhotos realizaram uma primeira parte de grande nível, mas permitiram, nos segundos 45 minutos, um maior controlo dos monegascos, percebendo que se trata de um adversário de grande qualidade.









Leia também Carvalhal quer “noite à Braga” no jogo contra o Mónaco para a Liga Europa “Trata-se de uma equipa fortíssima, individual e coletivamente, que nos vai criar muitos problemas, obrigando-nos muitas vezes a ser eficazes a defender, mas a nossa ideia é encarar a partida como fazemos sempre, ou seja, entrar para ganhar”, realçou Carvalhal.

Nas bancadas do Estádio Luís II, no Mónaco, devem sentar-se mais de mil adeptos do Sp. de Braga, um apoio que Carlos Carvalhal fez questão de realçar. “Os nossos adeptos, os que vão estar aqui em grande número, o que para nós é motivo de grande satisfação, e os que nos vão acompanhar em Portugal merecem o nosso máximo empenho e nós vamos fazer tudo para que no final possam fazer a festa”, disse o treinador.



Onze da formação

A lista de convocados do Sp. Braga para o jogo desta quinta-feira inclui onze jogadores formados no clube minhoto.