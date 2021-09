Carlos Carvalhal quer o "melhor Sporting de Braga" para ganhar ao Midtjylland

O treinador Carlos Carvalhal frisou esta quarta-feira que "vai ser necessário o melhor Sporting de Braga" para levar de vencido o Midtjylland, quinta-feira, em jogo da segunda jornada do grupo F da Liga Europa de futebol.

Com o objetivo assumido de ficarem em primeiro lugar do grupo para passarem diretamente para os oitavos de final, os bracarenses querem vencer a equipa dinamarquesa depois da derrota em Belgrado, há duas semanas, com o Estrela Vermelha (2-1).

"Espero um jogo de elevada dificuldade, [o Midtjylland] é uma equipa boa, com muita competência, vai ser necessário o melhor Sporting de Braga e uma grande comunhão com os adeptos. Acredito piamente nos meus jogadores, somos capazes de contornar este adversário e ganhar amanhã [quinta-feira]", afirmou o técnico na conferência de imprensa de antevisão da partida.