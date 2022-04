"Queremos uma noite à Braga, com grande apoio dos adeptos no estádio. Estamos no nosso melhor e assim temos mais hipóteses de vencer. Estamos apostados nisso. Preparámo-nos bem para este adversário muito difícil, que derrotou o Dortmund e o Estrela Vermelha”, disse Carlos Carvalhal na antevisão do jogo com o Rangers, referente à 1ª mão dos quartos de final da Liga Europa, que se realiza esta noite no Estádio Municipal de Braga, às 20h00.









