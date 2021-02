Carlos Carvalhal: “Vamos ser uma equipa de trabalho e caráter”

É o confronto do 3º da Liga portuguesa com o 3º da Liga italiana. O Sp. Braga defronta pela primeira vez a Roma, mas já tem um histórico de quatro eliminatórias com equipas transalpinas e com saldo positivo: eliminado pelo AC Milan, vencedor nos confrontos com Parma, Udinese e Chievo Verona.Carlos Carvalhal sabe o que o espera esta tarde em Braga, na 1ª mão dos 16 avos da Liga Europa: uma equipa com 18 internacionais e que tem feito melhor do que, por exemplo, a Juventus. "Vamos defrontar uma equipa de top europeu. Ninguém tenha dúvidas. Mas o nosso grupo é organizado e nunca dá um jogo por perdido. Vamos ser uma equipa de trabalho e de caráter e fazer um jogo de prego a fundo", disse o técnico arsenalista.Ricardo Horta, o melhor marcador do Sp. Braga na Europa, não desvaloriza os dez jogos em 30 dias, mas assegura que a vontade de ganhar é maior do que o cansaço. "Vamos entrar com o espírito de sempre, focados em vencer o jogo, tentando, para isso, fazer das fraquezas deles as nossas forças", afirmou o avançado. O jogo está marcado para as 17h55."Vai ser um jogo dificílimo no sentido de estarmos ao nosso melhor nível para vencer. Muitos [jogadores nossos] não acompanham o campeonato português e foi preciso alertá-los para esta equipa do Sp. Braga", disse ontem Paulo Fonseca, treinador português da Roma. O técnico, que já orientou os bracarenses, em 2015/16, deixou ainda alguns elogios à equipa de Carlos Carvalhal: "Temos de nos focar na qualidade coletiva do Sp. Braga, uma equipa extremamente organizada e forte."