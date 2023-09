Carlos Xavier sobre Taremi: "O muçulmano quando veio para Portugal não sabia nadar e agora já sabe mergulhar"

Carlos Xavier criticou duramente a arbitragem e foi mesmo ao ponto de dizer que a única solução para acabar com os erros é... uma nova pandemia, de forma a ter os estádios de futebol novamente vazios."Com a ferramenta que existe, é impressionante como as pessoas continuam a cometer erros e a não assumi-los. É gravíssimo o que tem acontecido. A única solução para isto é haver outra pandemia, sem ninguém nos estádios. Aí os árbitros sentem-se à vontade. Há certos árbitros que quando vão apitar lá em cima, assim que passam a ponte, param o carro, põem a fralda e vão para o estádio. É tal a pressão e desconfiança sobre o que vão fazer para o estádio do FC Porto... é diabólico", disse o antigo defesa leonino na Sporting TV.O ex-central virou-se depois para Taremi, a quem apelidou de muçulmano, considerando que este devia ter sido expulso no FC Porto-Arouca: "O VAR está lá para ajudar. O árbitro aqui só tinha de ter coragem, para não dizer outra coisa, e dar dois amarelos ao muçulmano, que quando veio para Portugal não sabia nadar e agora já sabe mergulhar. É impressionante. Os árbitros têm medo em certos estádios, pois sabem que podem ser perseguidos. A Liga tem de meter mão nisto e dar castigos a sério. Não é com meia dúzia de tostões, é castigar a sério como se faz lá fora. Se fosse em Inglaterra, alguns treinadores ou dirigentes nem iam mais para o relvado. Agora aqui... ainda por cima esteve cá o Papa há pouco tempo, com amnistias. Dá direito a fazer tudo."