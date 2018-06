Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carrillo pode render 20 milhões ao Benfica

Boa exibição no Mundial fez aumentar os pretendentes do peruano.

Por António Martins Pereira | 03:05

André Carrillo viu o leque de pretendentes aumentar após a estreia no Mundial pelo Peru (derrota com a Dinamarca, 1-0), mas as águias exigem pelo menos 20 milhões de euros.



Marco Silva, atual treinador do Everton, é um dos pretendentes. O técnico português trabalhou com Carrillo no Watford e ficou agradado com o jogador. Contudo, para avançar para a contratação precisa de vender jogadores. Daí o impasse nesta altura.



Também Jorge Jesus, que o treinou no Sporting, está na corrida pelo peruano e admite avançar com uma proposta para contar com o jogador no Al Hilal.



Carrillo não faz parte das contas de Rui Vitória e está no mercado, depois do Watford não ter acionado a cláusula de compra. Certo é que a exibição consistente na estreia do Mundial fez despertar outros interessados, entre eles vários clubes russos. O peruano, que deixou o Sporting a custa zero em 2015/16, nunca se afirmou no Benfica, acabando por ser emprestado aos ingleses na época passada.

Segundo o CM apurou, Carrillo é um caso que intriga Luís Filipe Vieira.



O presidente do Benfica não entende como é que o peruano não se afirmou no Benfica e no Watford e na seleção peruana é um jogador com uma atitude totalmente diferente. Demonstra uma maior disponibilidade física, luta muito pela posse de bola e consegue criar desequilíbrios que resultam quase sempre em lances de perigo. Carrillo vai aproveitar o Mundial para confirmar as aptidões e convencer um clube a pagar 20 milhões ao Benfica.