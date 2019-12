Carta de Béla Guttmann desfaz o mito: treinador desejou 3.º título europeu do Benfica

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 30.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Nem daqui a cem anos uma equipa portuguesa será bicampeã europeia e o Benfica jamais ganhará a Taça dos Campeões sem mim." A frase é atribuída a Béla Guttmann, treinador húngaro que levou as águias à conquista de dois títulos europeus no início da década de 60.Terá sido proferida à saída do clube da Luz, após a conquista do segundo título, em 1962, e perdura ... < br />