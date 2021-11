A Assembleia da República deu esta quarta-feira o primeiro passo para a revogação do Cartão do Adepto. Poucos meses depois de ter entrado em vigor, chega ao fim o documento que dava acesso a zonas restritas dos recintos desportivos - as bancadas das claques - e que foi contestado desde o início pela maioria dos clubes, com FC Porto e Benfica à cabeça.