"Fizemos uma reestruturação. O Raúl saiu porque está em final de contrato, já tinha o desejo de ir para outras paragens e tem agora a oportunidade que tanto merece. O Chiquinho [emprestado pelo Benfica] foi uma situação de clara não adaptação ao clube. O Piazón ia perder espaço. É um excelente jogador, mas preferimos dizer-lhe que o melhor seria procurar outro caminho", disse este sábado Carlos Carvalhal sobre a limpeza de balneário levada a cabo no Sp. Braga.





À margem da antevisão do jogo com o Famalicão (18h00, Sport TV 1), o técnico bracarense abordou ainda o interesse de que tem sido alvo por vários clubes, nomeadamente do Flamengo e Atl. Mineiro. “Eu e a minha equipa técnica somos pessoas estáveis e coerentes. Sempre disse que têm chegado algumas coisas. A importância que demos a isso foi dizer que não estamos em condições de discutir nada porque temos contrato, portanto, tem de ser com o Sp. Braga que os clubes têm de falar”, reforçou o técnico. Os arsenalistas estão “motivados” para derrotar o Famalicão, apesar das baixas de David Carmo, Sequeira, Castro e Galeno, lesionados, e Abel Ruiz e Vitinha, com Covid-19.