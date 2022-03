Carvalhal quer “noite à Braga” no jogo contra o Mónaco para a Liga Europa

"Precisamos de uma noite à Braga, em que cada jogador esteja no seu melhor e que a equipa também esteja no seu melhor. O que pode marcar a diferença é o apoio dos adeptos. Espero que percebam que temos jogadores jovens e que precisam de carinho e de apoio nos momentos menos bons”, disse Carlos Carvalhal, na antevisão do jogo desta quinta-feira, em casa, com o Mónaco, na 1ª mão dos oitavos de final da Liga Europa.









Sobre os monegascos disse serem “uma equipa recheada de excelentes intervenientes”, destacando o capitão e goleador Ben Yedder, os avançados “extremamente rápidos”, um “excelente médio-centro [Tchouaméni], um dos melhores a jogar em França de momento”, além de “laterais brasileiros muito ofensivos e de grande qualidade”.

Ainda assim, a confiança do técnico minhoto é grande por aquilo que a equipa tem feito na competição: “O Braga é a equipa, nesta edição com formações fantásticas, que mais rematou à baliza até ao momento e a terceira que mais recuperou bolas. Temos um parâmetro em que somos os melhores da Europa [Liga Europa] neste momento, sinal que gostamos de ter abola e rematar à baliza.”









Carvalhal não vê que a inexperiência de muitos dos seus jogadores possa ser um fator negativo para a eliminatória. "Temos o 'mix' de gente experiente com a juventude e a sua estupidez natural. A pressão passa ao lado da malta mais nova, que quer é correr e jogar no meio de 16 equipas de elevadíssima qualidade", salientou o treinador. Francisco Moura, Musrati e Castro falham a segunda mão (17/03) se esta quinta-feira virem o cartão amarelo.

RICARDO HORTA: “RESULTADO QUE NOS DÊ CONFORTO”

“Queremos um resultado positivo, que nos dê conforto para jogar a segunda mão”, disse Ricardo Horta, capitão dos minhotos, prometendo uma “equipa com muita ambição, competitiva e com vontade de ganhar”. O avançado está à beira de se tornar o melhor marcador de sempre da equipa (a quatro golos dos 92 de Mário Laranjo) e reconhece que existe alguma ansiedade: “Não era um objetivo alcançar o máximo de golos do clube, mas as coisas foram acontecendo assim. Quando estamos mais perto [de atingir essa marca], ficamos mais ansiosos, mas tento fazer o meu trabalho normal.”