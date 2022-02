“Acreditamos de coração que vamos passar e que vamos fazer tudo, do primeiro ao último minuto, para vencer.” Foi esta a garantia dada por Carlos Carvalhal, treinador do Sp. Braga, no lançamento do jogo desta quinta-feira (20h00) em casa com o Sheriff, a contar para a segunda mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.









No primeiro jogo, a equipa bracarense perdeu por 2-0, na Moldávia. “Não pretendemos alterar a nossa forma de jogar, mas sim criar dificuldades diferentes para este jogo. É assim que vamos tentar surpreendê-los. Vai ser difícil, mas estamos apostados em fazê-lo”, revelou o técnico, destacando, de seguida, a força do conjunto adversário: “É uma equipa que, em sete jogos nesta Champions, só perdeu fora com o Inter, venceu em Madrid [o Real], foi ganhar ao Dínamo Zagreb, empatou com o Shakhtar, fez um percurso excelente, principalmente fora de casa.”