Carvalhal sobre vitória do Braga da Taça de Portugal: “Senti que este era o nosso dia”

"Senti [antes do apito inicial] que este era o nosso dia." Foi assim que Carlos Carvalhal manifestou este domingo a sua convicção na conquista da Taça de Portugal. "A vitória é dos jogadores. Estiveram em grande nível. Fomos uns justos vencedores", acrescentou o treinador do Sp. Braga.Sobre a diferença do plantel bracarense relativamente aos três grandes, Carvalhal foi perentório. "O Benfica é uma equipa mais poderosa. No campo, conseguimos atenuar essa diferença. Agora, o que o Sp. Braga fez esta temporada não é algo habitual. Nós estivemos presentes em tudo. Mas ainda há diferenças", admitiu o técnico.Matheus – Não foi chamado muitas vezes, mas negou, com uma excelente defesa, o golo a Weigl.o Tormena – Titularíssimo ao longo da época, mostrou este domingo grande segurança .o Sequeira – É o dono do lado esquerdo da defesa e, em noite de Taça, não deixou os créditos por mãos alheias.o Raul Silva – Tem cumprido, ao lado de Tormena, e este domingo até arriscou no ataque.o Esgaio – Foi o segundo melhor do Sp. Braga. Ficou na retina a recuperação de bola que resultou no segundo golo.o Al Musrati – Saiu lesionado, em lágrimas, ao minuto 74, (terá sido o adeus?). Até aí estava a ser o melhor em campo.o Castro – Após longa ausência por lesão, recuperou a titularidade deste domingo justificou essa aposta de Carvalhal.o Galeno – Quando aprender a marcar golos, será um jogador de eleição. Foge pela esquerda como poucos.o Abel Ruiz – Esteve muito ativo, mas algo perdulário.o Lucas Piazón – O chapéu, de grande categoria a Odysseas, foi o primeiro passo para a festa arsenalista.o João Novais –Realizou meia hora de grande nível.o André Horta – Ajudou a estender o jogo da equipa.o Sporar – Jogou 5 minutos.O melhor marcador da turma arsenalista ameaçou mais do que uma vez e acabou por "matar a tiro" a partida e garantir a conquista da 3.ª Taça de Portugal para o Sp. Braga.