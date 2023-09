Casa do jogador Sergio Ramos assaltada durante jogo da Liga dos Campeões. Filhos estavam em casa

o jogo da Liga dos Campeões com o Lens. Em casa de Sergio Ramos estavam os quatros filhos com as empregadas.De acordo com o ABC, os assaltantes levaram várias peças de roupa de marcas importantes, relógios de luxo, jóias e dinheiro.O caso passou para a Polícia Judiciária da Guardia Civil, embora ainda não tenha sido revelado se os assaltantes foram ou não detidos.