Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Casa Pia avança com recurso para o TAD

Pesado castigo a Rúben Amorim e ao clube em causa.

Por Filipe António Ferreira | 09:37

O Casa Pia vai recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) do castigo imposto ao clube da série D do Campeonato de Portugal, bem como ao treinador Rúben Amorim.



Em causa está o facto de o antigo jogador e internacional português ainda não ter habilitações para orientar uma equipa (está a completar o curso de nível 1).



Após denúncia da Associação Nacional de Treinadores, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol acabou por castigar Amorim com a pena de um ano sem poder ser inscrito como treinador, retirou seis pontos à equipa (relativos aos jogos em que Rúben Amorim deu instruções aos jogadores quando não o podia fazer), multou o clube em 14 mil euros e cinco jogos à porta fechada.



O recurso no TAD deve ser suspensivo apenas quanto ao castigo a Rúben Amorim e aos jogos à porta fechada.