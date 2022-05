Casa Pia na I liga 83 anos depois

O Casa Pia, centenário clube lisboeta, está de regresso à Liga 83 anos depois da única participação no escalão máximo do futebol português (1938/39). O triunfo categórico por 5-1 em Matosinhos, frente ao Leixões, garantiu o segundo lugar na classificação da II Liga, atrás do Rio Ave, e o direito de promoção direta, reservado aos dois primeiros da tabela.Filipe Martins, treinador do Casa Pia, revelou logo após o final do jogo de ontem, e ainda em plenos festejos, que o clube usou como estratégia esconder as ambições, de forma a passar despercebido. "Andámos sempre camuflados, porque podíamos pagar caro essa fatura. Muitos jogadores vieram de escalões inferiores e vários deles nunca tinham jogado nos campeonatos profissionais", explicou o técnico de 43 anos.Victor Franco, o presidente, era o rosto da satisfação. "O que conseguimos enche de orgulho os casapianos". Agora já pensa no futuro, que passa pelo arranque de obras no Estádio Pina Manique, de forma a cumprir as regulamentações exigidas a equipas da primeira Liga.Fundado em 3 de junho de 1920 (quase a fazer 102 anos), o Casa Pia Atlético Clube tem passado de relevo nos primórdios do futebol de competição em Portugal. No primeiro jogo da seleção portuguesa (frente à Espanha, em 1921, com derrota lusa por 3-1), era o emblema mais representado, com quatro jogadores no onze.