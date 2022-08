Casa Pia também já sabe vencer

OCasa Pia bateu este domingo o Boavista (2-0), que ainda não tinha perdido para o campeonato, e selou assim a sua primeira vitória e também o primeiro golo desta época.









A formação de Lisboa entrou de forma intensa e procurou marcar desde o primeiro minuto, com destaque para o ‘velocista’ Godwin, que deu muito trabalho à defensiva nortenha. Até ao intervalo as situações de golo foram escassas, mas a situação mudou na 2ª parte.

O Boavista, através de Gorré, entrou bem e teve duas boas oportunidades para inaugurar o marcador, aos 50’ e aos 55’, mas sem efeitos práticos. Já o Casa Pia organizou-se após os dois sustos e conseguiu, finalmente, abrir as contas da partida. Aos 62’, após uma assistência de Lucas Soares - na sequência de uma boa combinação com o nigeriano Godwin -, Rafael Martins fez o primeiro golo do jogo - e da época - para o Casa Pia. Este tento foi também o primeiro marcado pelos gansos na primeira divisão em 83 anos.





Sem tempo para reagir, aos 67’ o Boavista foi novamente apanhado em contrapé. Num rápido contra-ataque, Godwin, servido por Kunimoto, arrancou e só parou quando bateu Bracali, fazendo o 2-0. Foi um resultado justo para a equipa de Lisboa, que foi sempre superior ao conjunto da Invicta orientado por Petit.