Casas da família de José António Reyes em leilão público

Quatro anos após a morte de José Antonio Reyes, a mulher e os filhos do antigo jogador são obrigados a abandonar o chalé onde viviam, em Sevilha, depois de não terem sido pagas as hipotecas.



De acordo com o jornal espanhol ‘El Confidencial’, três propriedades que pertenciam à família do atleta, que morreu num acidente de viação em 2019, foram a leilão público. Após várias licitações, o chalé onde vivia a família de José Antonio Reyes acabou por ser licitado no valor de 227 760 euros. No entanto, a imprensa espanhola avança que um dos compradores poderá ter sido a viúva do ex-jogador do Benfica, Noelia López.

