Casas de jogadores do Benfica grafitadas com ameaças

Algumas casas de jogadores foram vandalizadas na última noite.A informação está a ser avançada pelo Expresso. O jornal dá conta de que foram grafitadas com ameaças.Esta situação junta-se ao ataque ao autocarro que ocorreu quando a equipa regressava ao Seixal após o empate com o Tondela. Duas pedras foram lançados de cima de um viaduto, tendo um entrado no interior do autocarro pelo vidro da frente e outro pelo vidro lateral, aquele cujos estilhaços provocaram ferimentos em Weigl e Zivkovic. O médio e o extremo acabaram mesmo por ter de receber assistência no Hospital da Luz, em Lisboa.Ao que Record apurou, o alemão encontrava-se em estado de choque com o que tinha acabado de acontecer, pois é uma experiência que já tinha vivido. Em março de 2017, ao serviço do Borussia Dortmund, viu o autocarro ser alvo de um atentado bombista, algo que o marcou bastante. Já o sérvio inspirava mais cuidados, pois vários estilhaços entraram na vista do extremo.