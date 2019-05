Casillas e a retirada: "Deixem-me ser eu a anunciar quando for o momento"

Buenas a tod@s:

Retirarme, habrá un día que me tenga que retirar. Déjenme anunciar dicha noticia cuando llegue ese momento. Por ahora tranquilidad. Ayer tuve revisión con el Dr.Filipe Macedo. Todo muy bien. Eso sí que es una gran noticia que quería compartir con todos! — Iker Casillas (@IkerCasillas) May 17, 2019

O futebolista internacional espanhol Iker Casillas, guarda-redes do FC Porto, disse esta sexta-feira que será ele a anunciar o fim da carreira, "quando chegar o momento", pedindo "tranquilidade", em nota publicada no Twitter oficial."Haverá um dia que terei de me retirar. Deixem-me anunciar quando chegar o momento. Por agora, tranquilidade. Ontem [quinta-feira], fui observado pelo Dr. Filipe Macedo. Está tudo bem. Isso sim é uma grande notícia que queria dar a todos", escreveu Casillas.O guarda-redes recupera de um enfarte agudo do miocárdio, tendo esta sexta-feira estado no Olival, de visita aos colegas de equipa do FC Porto, antes do jogo de sábado, da 34.ª e última jornada da I Liga, diante do Sporting.Em 01 de maio, o futebolista sentiu-se mal no treino dos 'dragões', que mais tarde comunicaram a hospitalização de Casillas e a gravidade da situação, com o jogador a ser sujeito a um cateterismo.Na quinta-feira, em entrevista ao jornal O Jogo, o presidente do FC Porto, Pinto da Costa, disse que o guarda-redes ainda tem um ano de contrato e que a vontade é que permaneça "na estrutura do FC Porto"."E não é apenas mais um ano. O Casillas é um dos nossos e terá sempre lugar no FC Porto", afirmou Pinto da Costa.