Casillas: "Mil vezes na baliza"

Símbolo mundial do futebol atinge em Belém marca redonda na carreira ao mais alto nível.

Por Sérgio Pereira Cardoso e Mário Pereira | 08:01

Largos dias têm mil jogos. Foi a 12 de setembro de 1999 que Iker Casillas se estreou no futebol de mais alto nível. Subiu ao relvado do San Mamés, em Bilbao, como titular do Real Madrid. O jogo até acabou num empate (2-2), mas é o verbo ganhar aquele que mais faz parte da carreira do guardião que chega, na segunda-feira, ao encontro 1000.



Interessa explicar, desde já, que para esta contabilidade não entram os primeiros encontros de Iker como sénior, nos secundários Real Madrid C (26) e Real Madrid Castilla (4). A luz da ribalta surgiu mesmo no País Basco, aos 18 anos, iniciando um percurso de 725 jogos pela equipa principal dos ‘blancos’.



Da capital espanhola só saiu, em 2015, para o Dragão e vestido de azul e branco leva já 107 encontros, embora ainda lute por um título a juntar à vasta lista de troféus conquistados.



Iker é uma figura do futebol e continuam a chegar à Invicta, semanalmente, fãs espanhóis que querem ver um símbolo de uma geração de ouro. Consensual entre os colegas de balneário pela sua postura, viu-se relegado para o banco por Sérgio Conceição, mas reconquistou o lugar na baliza, que voltará a ser seu em Belém, para a marca bonita de mil jogos na ribalta.



À procura de título português



O registo é impressionante, mas Iker não vive do passado. Foi, também, pela vontade de não terminar o percurso em Portugal sem títulos que quis ficar mais uma época. Pinto da Costa até já disse que gostaria de renovar, mas o cenário é muito complicado, até pelo elevado salário do atleta, que já ganhou (quase) tudo.