Casillas quer pausa prolongada e época adaptada ao ano civil

Iker Casillas, guarda-redes que ainda tem contrato com o FC Porto mas que já anunciou a candidatura à presidência da Federação Espanhola de Futebol, sugeriu este domingo que a solução para a crise provocada pela Covid-19 passa por uma pausa prolongada nas competições. Isso implicaria terminar a atual época apenas em dezembro e adaptar as próximas ao ano civil, iniciando-as em janeiro e acabando-as em dezembro.

"Como solucionas as datas do futebol europeu? Anulas a época? Adaptas a competição ao ano civil? Ou seja, se tudo estiver bem em três/quatro meses, jogas o que resta da temporada e colocas as finais da LC [Liga dos Campeões] e da LE [Liga Europa] em dezembro", escreveu o jogador nas suas redes sociais, relembrando que o Mundial 2022 arranca em novembro.

A proposta foi criticada pelo presidente da Federação Espanhola, Javier Tebas, que salientou os milhões de euros que se perderiam em direitos televisivos e nos contratos dos jogadores. Eles que este domingo disseram que só voltam a jogar com garantias de segurança das autoridades de saúde espanholas.



UEFA nega data limite para as provas

A UEFA assegurou este domingo que nunca impôs o dia 3 de agosto como limite para terminar as provas nacionais e europeias. O organismo continua esperançado em concluir as competições durante os meses de julho e agosto, desde que os governos nacionais assim o autorizem mediante a evolução da pandemia, e deverá apresentar um calendário reformulado no dia 18 de maio, revelou este domingo o jornal ‘As’. Apesar de várias federações terem assumido que o prazo era 3 de agosto, a UEFA diz estar a analisar todas as opções para finalizar a época.



Serie A pode voltar aos treinos após a Semana Santa

A federação de futebol e o governo italianos têm estado a discutir a possibilidade de os clubes regressarem aos treinos após a Semana Santa. Como o estado de emergência no país foi prolongado até 2 de maio, a segunda quinzena de abril serviria de pré-época.