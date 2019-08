Casillas recusa terminar a carreira apesar de problema de saúde

Iker Casillas mantém em aberto a possibilidade de continuar a carreira e recusa declarar já o fim do seu percurso como futebolista. O guarda-redes de 38 anos, que sofreu um enfarte agudo do miocárdio no treino da equipa do FC Porto no dia 1 de maio, também não está descartado pelo treinador Sérgio Conceição, pelo que a SAD azul-e-branca decidiu inscrevê-lo na Liga. A camisola número 1 continua a ser dele.Casillas, que chegou aos dragões em 2015 e tem contrato até junho de 2020, tem estado afastado dos treinos desde a data do incidente clínico que o forçou a alguns dias de internamento, em maio. No início da época apresentou-se na mesma data dos seus companheiros (exceto os que prolongaram o período de repouso devido a terem estado envolvidos em trabalhos de seleções) e continuou sem treinar. Foram-lhe então dadas novas funções, explicadas na altura pelo próprio."Vou fazer algo diferente do que habitualmente fazia, que era estar no terreno de jogo. Vou tentar fazer a ligação entre a equipa e o clube. O míster falou comigo na época passada quando aconteceu a minha situação e disse-me que queria que eu ficasse com o grupo, perto dos jogadores mais novos, pois iria existir mudanças. Vou tentar fazer o possível para ajudar os meus companheiros", disse, no início da época. Até agora, nunca se pronunciou sobre o final da sua carreira.A inscrição de Casillas foi revelada através da publicação da lista dos jogadores do FC Porto no site da Liga. A imprensa espanhola deu esta quinta-feira destaque ao assunto e o site do jornal ‘Marca’ realça o facto de o guarda-redes estar assim em condições de poder ser utilizado.O FC Porto, todavia, não forneceu esta quinta-feira detalhes sobre um eventual regresso de Casillas aos treinos.Além de Casillas, o FC Porto tem no seu plantel os guarda-redes Vaná, Diogo Costa (que se lesionou no início da época), Mbaye e Marchesín, recentemente contratado e que foi titular no jogo com o Krasnodar (vitória portista por 1-0).O internacional espanhol Cesc Fàbregas (jogador do Monaco) disse esta semana que Casillas lhe confessou, no jogo de apresentação do FC Porto aos sócios e adeptos (com os monegascos), que quer prolongar a carreira. "Pelo que me disse, tem esperança de voltar a jogar", revelou Fàbregas.