‘Caso macaco’ arquivado sem punições por racismo

A UEFA arquivou o processo disciplinar aberto na sequência de alegados gritos racistas do cabecilha dos Super Dragões, Fernando Madureira, dirigidos a um jogador do Young Boys, na vitória portista (2-1) para a Liga Europa.Os gritos de "Ó macaco!" vieram a público após denúncia de um jornalista luso-suíço, com Madureira a falar num mal-entendido, sublinhando que o próprio é, e sempre foi, conhecido por ‘Macaco’."O Comité de Controlo, Ética e Disciplina decidiu fechar os procedimentos disciplinares contra o FC Porto por comportamento racista", confirmou esta sexta-feira a UEFA no seu site oficial, uma semana após a abertura do inquérito."Este processo só podia ter tido este desfecho. Ao contrário de outros países europeus, não há racismo em Portugal e no futebol português, como já foi, aliás, referido por várias pessoas", reagiu, ao, Fernando Madureira, questionando as "pretensões" do jornalista luso-suíço, que já "confirmou a sua paixão clubística pelo Benfica".Entretanto, o FC Porto continuou esta sexta-feira a preparação da visita ao Rio Ave, no próximo domingo (20h00, Sport TV 1), mantendo-se as ausências de Romário Baró, remetido a tratamento após lesão sofrida numa entrada do central Fábio Cardoso, na vitória dos dragões (1-0) para a Taça da Liga, e Sérgio Oliveira, em treino condicionado.Os dragões fazem o derradeiro treino na manhã deste sábado, com Sérgio Conceição a falar aos jornalistas às 12h30.