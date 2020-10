O jogo entre o V. Setúbal e o Juventude de Évora, marcado para domingo às 15h00, não se vai realizar uma vez que o clube sadino regista dois casos de Covid-19 . Todos os que testaram positivo já estão a cumprir quarentena.O clube avança que "foi imediatamente acionado o plano de contingência e notificadas as autoridades de saúde, tendo as mesmas decretado o isolamento profilático do plantel".O jogo com o Juventude de Évora fica adiado para o 21 de outubro, no Estádio do Bonfim, às 21h00.