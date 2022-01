Cassiano marca dois e dá vitória ao Vizela

Grande jogo de futebol. Cinco golos, emoção até ao último segundo, grandes golos e muita entrega das duas equipas. O Vizela bateu este sáabado o Tondela por 3-2 com Cassiano em destaque, já que apontou dois golos. Mas os primeiros a marcar até foram os beirões através de um belo golo de Salvador Agra 12’ (bom jogo do camisola 7).Quatro minutos depois, o homem-golo do Vizela volta a colocar tudo na mesma com um belo golpe de cabeça, sem hipótese para Pedro Trigueira, o guarda-redes do Tondela, que assinou outra bela exibição. Os da casa vão para o intervalo em vantagem a castigar um erro do guarda-redes do Vizela, com João Pedro a marcar de penálti aos 42’. Na segunda parte, o recém-entrado Guzzo teve cabeça para voltar a empatar 72’ e já na reta final, aos 87’, Cassiano volta a faturar e dá os três pontos ao Vizela.