Enquanto se aguarda pela extensão do castigo a aplicar pela UEFA a Gyokeres, decorrente do cartão vermelho visto no jogo com o Raków, apura-se uma certeza: a ausência garantida do avançado no encontro da 4.ª jornada da fase de grupos da Liga Europa, de novo com os polacos (dia 9 de novembro), que o poupa para o dérbi com o Benfica, na Luz, três dias depois.









