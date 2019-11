O CDS vai apresentar na Assembleia da Repúblcia esta sexta-feira um voto de solidariedade para com o jogador português Bernardo Silva, castigado pela Federação Inglesa devido a um alegado ato racista para com o colega de equipa Mendy.



O partido decide assim solidarizar-se com o jogador internacional português, vítima de uma decisão que o condenou "injustamente, por um ato que nunca cometeu, nem cometeria", diz o CDS.



