Cech de fora dos convocados do Arsenal para o jogo com o Sporting

Partida entre o leões e 'gunners' tem início agendado para as 17h55 de quinta-feira.

O treinador do Arsenal deixou esta quarta-feira de fora o guarda-redes checo Petr Cech da lista de 21 jogadores para o jogo de quinta-feira com o Sporting, da terceira jornada do grupo E da Liga Europa de futebol.



Cech, que esta quarta-feira regressou aos treinos sem limitações, fica de fora dos eleitos do técnico espanhol Unai Emery, ao contrário do defesa grego Sokratis, que também voltou sem limitações ao trabalho da equipa londrina e viaja para Lisboa.



Além do guarda-redes checo, estão igualmente de fora dos convocados os defesas Nacho Monreal e Sead Kolasinac, ambos devido a problemas físicos, ao contrário de Emile Smith Rowe, que figura entre os eleitos de Emery.



O jogo entre o Sporting e o Arsenal, do grupo E da Liga Europa, tem início agendado para as 17h55 horas e será arbitrado pelo esloveno Damir Skomina.



Lista de 21 convocados:



Guarda-redes: Bernd Leno, Emiliano Martínez e Deyan Iliev.



Defesas: Héctor Bellerín, Sokratis, Stephan Lichsteiner, Rob Holding, Mustafi e Carl Jenkinson.



Médios: Emile Smith Rowe, Mohamed Elneny, Mkhitaryan, Ramsey, Ozil, Torreira, Guendouzi e Xhaka.



Avançados: Lacazette, Iwobi, Aubameyang e Welbeck.