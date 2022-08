: El #RCCelta y el @FCPorto alcanzan un principio de acuerdo para el traspaso de Agustín Marchesín. — RC Celta (@RCCelta) August 1, 2022

O Celta de Vigo anunciou esta segunda-feira um princípio de acordo com o FC Porto pela contratação do jogador Marchesín.Através de publicação no Twitter, o clube galego revelou que a compra do guarda-redes está apenas pendente da realização de ezames médicos e da assinatura do contrato.Já esta segunda-feira circularam nas redes sociais imagens de Marchesín em Vigo.