O Celta de Vigo oficializou esta terça-feira a contratação de Agustín Marchesín. O guarda-redes argentino, de 34 anos, assinou por duas épocas, com outra de opção.O internacional pela Argentina ruma ao emblema espanhol após três épocas ao serviço do FC Porto. O clube da Invicta já se despediu do jogador nas redes sociais."Para sempre #ComoNósUmdeNós. Felicidades, Marchesín", pode ler-se.